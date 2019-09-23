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Джонсон призвал заключить новое ядерное соглашение с Ираном

Джонсон призвал заключить новое ядерное соглашение с Ираном

Борис Джонсон

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что пришло время заключить новое ядерное соглашение с Ираном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам Джонсона, новое соглашение, по ядерной программе Ирана, необходимо заключить, несмотря на имеющиеся разногласия между Тегераном и Вашингтоном.

"Какими бы ни были возражения против старого ядерного соглашения с Ираном, пришло время двигаться вперед и заключить новое соглашение", - сообщил Джонсон во время визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Напомним, президент Ирана Хасан Рухани намерен на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке представить план по усилению безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе. Выступление президента Ирана на Генассамблее ООН запланировано на 25 сентября.

Источник: УНН
Теги: ООН, Великобритания, Иран, Борис Джонсон
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