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На юге Афганистана в результате спецоперации погибли 40 человек

На юге Афганистана в результате спецоперации погибли 40 человек

КИЕВ. 24 сентября. УНН. На юге Афганистана в провинции Гильменд в результате спецоперации афганских военных меньшей мере погибли 40 гражданских лиц, а 13 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой Reuters.

Отмечается что, по меньшей мере, 40 гражданских лиц, присутствующих на свадебной вечеринке, были убиты в результате взрывов и перестрелок.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 22 сентября, когда специальные силы осуществляли операцию в доме, где боевики "Талибана" тренировали смертников. По данным местных властей, у дома происходила свадьба. На тот момент 35 гражданских погибли и 13 ранены. Эти люди посещали свадьбу у места атаки в районе Хаксар.

Напомним, талибы взорвали автомобиль на юге Афганистана, погибли 20 человек.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, взрывы, жертвы
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