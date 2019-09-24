"Карпаты" усилились воспитанником бременского "Вердера"

КИЕВ. 24 сентября. УНН. "Львовские" Карпаты "объявили о пополнении игроком атакующего плана Мелвином Лоренцем. Об этом сообщает клубный сайт "зелено-белых", передает УНН.

24-летний футболист будет выступать за "Карпаты" под 36-м номером. Информация о сроках сделки не разглашается. В состав "львов" уроженец Уганды, который также имеет немецкий паспорт, перешел в качестве свободного агента.

Игрок начал заниматься футболом на родине матери - в Уганде. В 2013 году попал в структуру бременского "Вердера". В октябре того же года дебютировал за "музыкантов" в Бундеслиге. В общем сыграл 14 матчей за первую команду (1 гол).

Летом 2017 года стал игроком голландского АДО "Ден Гаг", в составе которого выступал до недавнего времени - 45 поединков, 3 гола и три ассиста.

Примечательно, что Тransfermarkt оценивает футболиста, который может закрыть позиции вингера и центрфорварда, в 400 000 евро.