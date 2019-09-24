На востоке Индонезии 20 человек погибли в столкновениях

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В результате антиправительственных беспорядков в автономной провинции Индонезии Папуа погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

"По меньшей мере 20 человек погибли, десятки ранены в ходе столкновений в Папуа, мятежном регионе Индонезии", - говорится в сообщении.

В частности, сообщается о 65 раненых.

Всего за участие в протестах в понедельник было арестовано около 300 человек.

Напомним, провинция Папуа острове Новая Гвинея уже несколько недель охвачена акциями протеста, организованными сторонниками независимости этого региона.