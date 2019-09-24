Германия договорилась с рядом стран о разделе мигрантов

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Германия, Франция, Италия и Мальта достигли соглашения о временном механизме распределения мигрантов, спасенных в Средиземном море на пути в Европу. Соглашение было достигнуто на встрече министров внутренних дел четырех стран в городе Биргу на Мальте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Есть договоренность о совместном документе, который будет представлен на заседании Совета министров внутренних дел ЕС 8 октября", - заявил глава МВД Мальты Майкл Фарруджиа после переговоров.

Его немецкий коллега Хорст Зеегофер отметил, что доволен результатом встречи и отметил, что принятое схема является временным. "Мы согласовали договоренности о временном механизма в условиях чрезвычайных ситуаций ... который поможет Италии и Мальте", - пояснил он.

Деталей принятого соглашения министры не сообщили. Впрочем, недавно глава МВД Германии объявил, что его страна готова принять четвертую часть спасенных в Средиземном море мигрантов. Во Франции также заявили, что могут принять четверть мигрантов. Принять участие в размещении спасенных мигрантов также согласились Хорватия, Финляндия, Ирландия, Литва, Люксембург и Португалия.

Для такого сотрудничества в понедельник были разработаны "четкие требования к процедурам" и "четкие сроки" распределения беженцев, сказал Зеегофер. Остальные вопросы будут обсуждені 8 октября на заседание министров внутренних дел стран ЕС.

Напомним, Германия готова принимать четверть спасенных на море беженцев из Италии.