Тунберг обратилась к ООН: мы - на пороге массового вымирания

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Шведская активистка Грета Тунберг, которая уже стала символом мирового экологического движения молодежи, выступила перед лидерами различных стран, которые собрались на саммите ООН, посвященном сдерживанию изменения климата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Это все - неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна быть в школе - на другой стороне океана", - отметила активистка в эмоциональном обращении к лидерам мира.

Тунберг обвинила чиновников в том, что они не принимают необходимых действий, чтобы предупредить кризис в сфере климата и презирают научные факты, подтверждающие надвигающуюся экологическую катастрофу.

"Вы все обращается к нам, молодежи, в поиске надежды. Как вы можете? - продолжила активистка. - Вы украли мои мечты и мое детство вашими пустыми словами. Но мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы - на пороге массового вымирания, и все, о чем можно говорить - это деньги, и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете?"

Вместе с 15 молодыми активистами из 12 стран Грета объявила о подаче жалобы в ООН. В жалобе активисты заявляют, что своим бездействием в сфере сохранения климата, мировые лидеры нарушают права детей.

Напомним, в Нью-Йорке проходит климатический саммит молодежи.