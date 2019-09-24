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Генсек ООН объявил о создании Сирийского конституционного комитета

Генсек ООН объявил о создании Сирийского конституционного комитета

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о создании Сирийского конституционного комитета, который должен способствовать завершению войны, продолжается с 2011 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Press TV.

"Я твердо верю, что создание конституционного комитета, организованного сирийцами и возглавляемого сирийцами, может стать началом политического пути к решению кризиса", - сказал Гутерреш.

Он заявил журналистам, что комитет, в состав которого войдут представители власти и оппозиции, будет созван в ближайшие недели. Этому будет способствовать представительство ООН в Женеве.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем провел в Дамаске встречу со специальным посланником ООН в этой стране Гейром Педерсеном. Министр заявил о приверженности его правительства к политическому диалогу и подтвердил готовность продолжать сотрудничество со спецпредставителем ООН с целью политического разрешения кризиса путем внутрисирийского диалога.

Напомним, в Сочи в прошлом году было заключено соглашение о создании конституционного комитета, поддерживаемого ООН. В его состав должны войти по 50 представителей действующего режима Башара Асада и оппозиции, а также 50 независимых членов, избираемых ООН.

Источник: УНН
Теги: ООН, Сирия
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