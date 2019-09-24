Трамп и Дуда подписали соглашение о расширении военного присутствия США в Польше

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о сотрудничестве со своим польским коллегой Анджеем Дудой, которая предусматривает расширение военного присутствия Соединенных Штатов в Польше. Совместную декларацию о содействии оборонной сотрудничества два лидера подписали 23 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Сейчас военный контингент США в Польше составляет около 4500 военных, находящихся на территории европейской страны на ротационной основе. "Ожидается, что в ближайшей перспективе (контингент) возрастет примерно на 1000 военных", - говорится в документе.

Стороны уже определили шесть локаций, где США увеличат военное присутствие, а также обсудят соответствующее расположение для боевой группы бронетанковой бригады. Трамп заявил, что дополнительные военные США будут "скорее всего" переведены из других европейских баз и Польша возьмет на себя финансовые обязательства по новым местам дислокации для войск.

На вопрос журналистов, имеет ли целью усиление военного присутствия США в Польше противодействие России, Трамп ответил: "Нет, я вообще так не думаю".

Договоренность, основанная на подписанном в июне рамочном соглашении, должна быть окончательно одобрена ранее в этом месяце в Варшаве, но Трамп отменил тот визит из-за потенциальной опасности для США от урагана Дориан.

Напомним, Трамп хочет "подружить" Россию и Польшу.