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По всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

По всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В большинстве областей Украины в течение ближайших дней будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

"По данным Украинского гидрометцентра, 24-27 сентября в Украине, кроме большинства районов Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киевской области 24-27, кроме района Тетерева, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность" , - говорится в сообщении.

Также ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий: "Ночью 24 сентября заморозки в воздухе 0-2 градуса (сильные заморозки, II уровень опасности)".

В большинстве регионов Украины существенное снижение температуры не сопровождалось обильными ливнями, а незначительных осадков не хватило для того, чтобы компенсировать почти месячную их отсутствие.

Напомним, на пожарах в Украине за неделю погибли около 30 человек.

Источник: УНН
Теги: пожары, ГСЧС
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