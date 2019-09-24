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Немецкий специалист получил звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Немецкий специалист получил звание лучшего тренера года по версии ФИФА

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Наставник английского "Ливерпуля" немец Юрген Клопп был объявленным лучшим тренером по итогам сезона-2018/19 по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент УНН.

В борьбе за награду Клопп опередил двух конкурентов Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" и Почеттино из "Тоттенхэма".

Награду специалисту вручили на церемонии в Милане.

Заметим, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа стал победителем Лиги чемпионов, а также занял второе место в чемпионате Англии.

Источник: УНН
Теги: футбол, ФИФА
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