Немецкий специалист получил звание лучшего тренера года по версии ФИФА

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Наставник английского "Ливерпуля" немец Юрген Клопп был объявленным лучшим тренером по итогам сезона-2018/19 по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент УНН.

В борьбе за награду Клопп опередил двух конкурентов Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" и Почеттино из "Тоттенхэма".

Награду специалисту вручили на церемонии в Милане.

Заметим, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа стал победителем Лиги чемпионов, а также занял второе место в чемпионате Англии.