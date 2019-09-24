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Президенты США и Польши обсудили, как остановить Nord Stream 2

Президенты США и Польши обсудили, как остановить Nord Stream 2

Дональд Трамп и Анджей Дуда

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президенты США и Польши обсудили меры, призванные помешать реализации проект Nord Stream 2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Дуда обсудили возможность помешать реализации проекта газопровода "Северный поток-2", который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря", - говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Как подчеркивается в заявлении по итогам встречи Трампа и Дуди в Нью-Йорке, оба президента согласились, что Nord Stream 2 несет угрозу энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект.

Американский лидер также проинформировал Дуду, что рассчитает в ближайшие недели объявить о принятии Польши в Программу безвизового въезда.

Напомним, президенты подписали совместную декларацию о развитии сотрудничества в сфере обороны. Трамп отметил существенный прогресс, достигнутый по "соглашению о совместном базировании с Польшей".

Источник: УНН
Теги: США, Польша, Северный поток-2
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