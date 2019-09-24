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В Британии оппозиция отказалась прямо поддержать отмену Brexit

В Британии оппозиция отказалась прямо поддержать отмену Brexit

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Великобритании делегаты конференции оппозиционной Лейбористской партии после бурных дебатов отклонили проект резолюции, которая предписывала бы партийному руководству бороться за отмену решения о Brexit и за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Победила точка зрения лидера лейбористов Джереми Корбина. Он выступает за то, чтобы сначала лейбористы пришли к власти путем досрочных выборов, потом попытались договориться с ЕС о приемлемых условиях Brexit и только после этого решили, поддерживать выход из Евросоюза или же отказаться от этого решения с помощью повторного референдума.

Итоги голосования наблюдатели рассматривают как победу Корбина в условиях, когда все больше активистов выступает за полный отказ от Brexit.

Официально за это выступают другие оппозиционные партии, среди которых либеральные демократы, шотландские и валлийские националисты.

Ранее оппозиция в парламенте объединилась, чтобы принять закон, который имеет целью помешать премьеру-консерватору Борису Джонсону вывести Британию из ЕС без соглашения до 31 октября.

Напомним, Палата лордов одобрила законопроект, который блокирует Brexit без соглашения.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Brexit
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