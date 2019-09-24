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На сегодня установлена цена на банковские металлы

На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 24 сентября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 24 сентября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1188.457909 грн;

Серебро - 13.984610 грн;

Платина - 735.209223 грн;

Палладий - 1287.398295 грн.

По сравнению с 23 сентября курс всех указанных металлов вырос.

Источник: УНН
Теги: НБУ, золото
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