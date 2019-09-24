Землю отдадут иностранцам, села оставят без денег: эксперты о реформе Зеленского

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Предложенная властью модель открытия рынка земли предполагает ее покупку и продажу украинскими физическими и юридическими лицами. Но это лишь де-юре, де-факто - иностранцы получат на украинскую землю равноценные с гражданами Украины права. Об этом в комментарии УНН заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Михаил Соколов, комментируя опубликованный законопроект о рынке земли.

"Да, право на покупку и продажу украинских земель будут иметь украинские физические и юридические лица. Но владельцем такого юрлица может быть иностранец. Условно, если какой-Ротшильд зарегистрируется в Украине как юридическое лицо, то он сможет купить земли сельскохозяйственного назначения. И никаких предохранителей этому сегодня нет.

Это означает, что предложенным проектом ЗУ власть делает украинскую землю удобным объектом для финансовых спекуляций", - говорит Соколов.

Этот законопроект не исключает возможность скупать украинскую землю, в том числе и для россиян, продолжил эксперт.

"Когда я говорю о русских, я не имею в виду обычных граждан, от них, думаю вреда было бы немного - я говорю об олигархах РФ, которые по сути является продолжением российского политического режима, с гражданством других стран: США, Великобритании. Они умеют регистрировать свои фирмы в офшорах. Поэтому возникает вопрос, а как их ограничивать?", - отмечает Соколов.

Его мнение разделяет председатель ассоциации "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков. Он считает, что в случае принятия предложенного проекта ЗУ подавляющее большинство украинских земель достанется иностранцам.

"Украинскому аграрному бизнесу конкурировать с деньгами иностранцев в принципе невозможно. В этой части авторы законопроекта преувеличили себя. Ни в одной стране мира продажа сельскохозяйственных земель не происходила без ограничений", - говорит он.

При этом местные бюджеты оставят без денег. Речь идет о потере примерно 1 млрд грн ежегодных поступлений за каждые 6% земли, отмечает Новиков.

"Сегодня земли сельскохозяйственного назначения арендуемы агрохолдингами. А по арендной плате уплачивается НДФЛ. Его львиная доля идет в местные бюджеты. Если исчезает аренда - исчезает и этот налог. А это - 20% от арендной платы.

Если в первый год после снятия моратория продадут 6% сельскохозяйственных земель, а это где-то 2 млн га, то местные бюджеты потеряют 40 млн долл. или 977,7 млн грн налога. Потому что сегодня аренда земли в среднем стоит 100 долл. за га, соответственно 2 млн га - это 40 млн долл. или почти 1 млрд грн налога. И это только 6% проданных земель, каждый новый год и новый продажу - такая же сумма бюджетных потерь", - пояснил эксперт.

Кроме НДФЛ, местные бюджеты останутся без поддержки со стороны агропроизводителей в виде социальной помощи: строительства дорог, детских садов, школ, добавляет Новиков.

"Однажды заплатил за покупку земли - и все на этом, больше никто никому не должен помогать. Поэтому, когда говорят, что открытием рынка земли делают благо для пайщика - это не так. Какое же здесь благо - один раз средства получил и все, больше никакой поддержки, которая сегодня существует на постоянной основе. Только враг мог придумать такую модель рынка земли", - резюмировал эксперт.

Ранее свое мнение по предложенной властями модели рынка земли высказал экономический эксперт Павел Мороз.

По его убеждению, простая продажа земли - это "деньги здесь и сейчас", не станут импульсом для принципиального обновления и роста экономики. И также предупредил, что в случае введения ограничений на земельный банк "в одни руки" для агропроизводителей, регионы останутся без прежних финансовых поступлений.