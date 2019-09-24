Сегодня в Украине до 22 градусов тепла

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Украине во вторник, 24 сентября, сухо, ночью - заморозки, днем температура воздуха будет достигать 22 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"24 сентября в Украине без осадков", - отметили синоптики.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

В северных, восточных и Ровенской областях ночью заморозки в воздухе 0-3°, днем 9-14° тепла; на остальной территории температура ночью 4-9° тепла (в Полтавской и Черкасской областях заморозки на поверхности почвы 0-4°), днем 14-19° тепла, на Закарпатье, местами на Прикарпатье и в южной части 20-22°.

Напомним, по данным ООН, последние пять лет - самые жаркие за всю историю наблюдений.