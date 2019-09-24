В Днепре ночью сгорели два автомобиля

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В городе Днепр в ночь на вторник сгорели два легковых автомобиля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о возгорании двух автомобилей по улице Большая Деевская Новокодацкого района города Днепр спасатели получили 24 сентября в 1:46.

На месте пожарные установили, что на временной остановке занялись два легковых автомобиля, а именно Volkswagen Passat и Honda CR-V. Также огонь добрался и к рядом расположенному автомобилю Daewoo.

Огнем повреждены моторные отсеки и салоны легковушек Volkswagen Passat и Honda CR-V, а также боковое зеркало заднего вида автомобиля Daewoo. Общая площадь пожара составила 12 кв. м.

Пожар был локализован в 2:05 и ликвидирован в 2:26.

Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

Напомним, в Киеве произошел масштабный пожар в промышленной зоне.