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В Украине начались военные учения "Козацкая воля"

В Украине начались военные учения "Козацкая воля"

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Вооруженных силах Украины начались стратегические командно-штабные учения "Козацкая воля - 2019". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Сегодня, 24 сентября 2019 года, в ВСУ под руководством начальника Генштаба - Главнокомандующего ВСУ начались стратегические командно-штабные учения с органами военного управления ВСУ и другими составляющими сил обороны Украины с привлечением войск (сил) "Козацкая воля - 2019", - говорится в сообщении.

Главной целью учений "Козацкая воля - 2019", как отмечается, является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах (по натовской классификации) осуществлять управление войсками (силами) при подготовке и ведении операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии.

Комплекс мероприятий стратегических командно-штабных учений "Козацкая воля - 2019" пройдет на всей территории государства.

Напомним, 16 сентября состоялась официальная церемония открытия украинского-американских учений "Rapid Trident -2019".

Источник: УНН
Теги: учения, ВСУ, военные
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