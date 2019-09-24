Из-за масштабного пожара бензовозов в Киеве открыли производство

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Полиция Киева открыла уголовное производство по факту возгорания бензовозов в Деснянском районе столицы. Событие квалифицировали как нарушение требований пожарной безопасности, пострадавших нет. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции города Киева.

Речь идет о пожаре, который произошел 23 сентября по улице Вискозной в Киеве, горели автоцистерны с горючим.

"Установлено, что на этой территории арендует площадь одно из предприятий, которое занимается перевозкой горюче-смазочных материалов. Во время общения с охранником сотрудники полиции выяснили, что около 21:50 он услышал хлопок, а затем увидел большое пламя между грузовыми автомобилями", - говорится в сообщении.

По словам охранника, на территории посторонних лиц он не видел. После тушения пожара были обнаружены частично поврежденные огнем пять тягачей, девять прицепов, а также полностью уничтоженные еще один автомобиль и два прицепа. В результате происшествия никто не пострадал.

"Начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

После проведения пожарно-технической экспертизы будет известна причина возгорания автоцистерн. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в городе Днепр в ночь на 24 сентября сгорели два легковых автомобиля.