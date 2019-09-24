Военные корабли России провели учения в Черном море

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Корабли Черноморского флота России из аннексированного Севастополя провели в Черном море учения по "огневому поражению корабельных групп и огневых точек противодесантной обороны условного противника". Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны России сообщает "Крым.Реалии", передает УНН.

"В ходе проведенных учений экипажи кораблей отработали организацию обороны отряда десантных кораблей при высадке морского десанта, огневое поражение корабельных групп и огневых точек противодесантной обороны условного противника с выполнением артиллерийских и ракетных стрельб по морской и береговой целям, задачи по противоминному обеспечению отряда кораблей, также в ходе учения экипажи десантных кораблей провели тренировку с подразделениями морской пехоты по высадке морского десанта", – сообщили в министерстве.

Всего в учениях участвовало 10 российских кораблей и судов. В настоящее время они свернули учения и вернулись в "пункты базирования" в Севастополе.

Как сообщал УНН, в Вооруженных силах Украины начались стратегические командно-штабные учения "Козацкая воля-2019".