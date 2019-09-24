Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 сентября 2019 10:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2235
Версия для печати

Военные корабли России провели учения в Черном море

Военные корабли России провели учения в Черном море

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Корабли Черноморского флота России из аннексированного Севастополя провели в Черном море учения по "огневому поражению корабельных групп и огневых точек противодесантной обороны условного противника". Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны России сообщает "Крым.Реалии", передает УНН.

"В ходе проведенных учений экипажи кораблей отработали организацию обороны отряда десантных кораблей при высадке морского десанта, огневое поражение корабельных групп и огневых точек противодесантной обороны условного противника с выполнением артиллерийских и ракетных стрельб по морской и береговой целям, задачи по противоминному обеспечению отряда кораблей, также в ходе учения экипажи десантных кораблей провели тренировку с подразделениями морской пехоты по высадке морского десанта", – сообщили в министерстве.

Всего в учениях участвовало 10 российских кораблей и судов. В настоящее время они свернули учения и вернулись в "пункты базирования" в Севастополе.

Как сообщал УНН, в Вооруженных силах Украины начались стратегические командно-штабные учения "Козацкая воля-2019".

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, учения, Черноморский флот РФ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.