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В Гонконге совершили нападение на политика, который поддерживает антиправительственные протесты

В Гонконге совершили нападение на политика, который поддерживает антиправительственные протесты

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Трое неизвестных в Гонконге во вторник избили члена Законодательного совета от оппозиционной Демократической партии Роя Квона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание South China Morning Post.

Нападение на 36-летнего политического активиста, поддерживающего протестное движение, произошло, когда он подходил к парковке в своем спальном районе. Утверждается, что один из злоумышленников снимал происходящее на видеокамеру.

Депутат был госпитализирован с ушибами на лице, шее и конечностях, сейчас он находится в сознании. Демократическая партия осудила инцидент, назвав его “организованной атакой с целью заставить замолчать людей, выражающих поддержку антиправительственным протестам”.

Квон неоднократно был замечен на многочисленных митингах, которые продолжаются в Гонконге три с половиной месяца. Многие их участники выражают готовность продолжать протестные акции, несмотря на решение главы местной администрации Кэрри Лам выполнить одно из пяти требований демонстрантов по отзыву законопроекта об экстрадиции, позволяющего выдавать правонарушителей материковому Китаю.

Как писал УНН, в эти выходные в Гонконге продолжались массовые беспорядки и барикадные столкновения с полицией.

Источник: УНН
Теги: Китай, протесты, Гонконг
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