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На Волыни будут судить таможенника за телесные повреждения журналистки

На Волыни будут судить таможенника за телесные повреждения журналистки

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Обвинительный акт в отношении таможенника с Волыни, который подозревается в том, что летом этого года нанес легкие телесные повреждения местной журналистке, направлен в суд. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Волынской таможни Государственной фискальной службы, подозреваемого в нанесении легких телесных повреждений журналистке местной телерадиокомпании", - говорится в сообщении.

Напомним, сотрудник Волынской таможни ГФС на праздновании дня рождения коллеги в ресторанно-гостиничном комплексе вступил в конфликт с журналисткой местной телерадиокомпании. Таможенник подозревается в том, что отобрал у журналистки мобильный телефон с применением силы, причинив при этом легкие телесные повреждения.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

В случае доказательства вины, таможеннику грозит штраф в размере до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Источник: УНН
Теги: журналисты, Луцк и Волынь, таможенник, ГБР
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