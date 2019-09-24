Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 сентября 2019 11:41
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
7905
Версия для печати

Мэр российского Новокуйбышевска покончил с собой после отставки

Мэр российского Новокуйбышевска покончил с собой после отставки

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Бывший мэр города Новокуйбышевска в Самарской области Владимир Фомин попытался совершить суицид, его привезли в больницу, но врачи не сумели его спасти, сообщает портал НСК63, передает УНН.

Чиновника обнаружили в собственном доме. По предварительным данным, он совершил попытку самоубийства. Эти данные ТАСС подтвердили в Следственном комитете. Впоследствии, на сайте администрации Новокуйбышевска появилось сообщение, что Владимир Фомин умер на 58-м году жизни утром 24 сентября.

Издание НСК63 со ссылкой на собственные источники пишет, что Фомин умер после того, как его доставили в реанимацию.

20 сентября Фомин объявил, что уходит в отставку с поста мэра Новокуйбышевска по собственному желанию. 23 сентября городская дума утвердила его заявление. По данным 63.ru, он страдал от болезни сердца и перенес несколько операций.

Как писал УНН, человек совершил самоубийство у Госсовета Удмуртии, выступая в защиту удмуртской языка.

Источник: УНН
Теги: Россия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.