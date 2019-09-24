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В Киеве открыли пункты приема каштанов

В Киеве открыли пункты приема каштанов

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В столице открыли пункты приема плодов каштанов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ПЗП “Киевгорвторресурсы” в Facebook.

“В пункты приема можно сдать плоды каштанов на переработку. Цена 2 грн за 1 кг”, — говорится в сообщении.

Каштаны можно сдать в 14 приемных пунктах в Киеве и 4 пунктах в Киевской области: два — в Броварах и два — в Вышгороде.

Как сообщают в ПЗП “Киевгорвторресурсы”, конский каштан эффективно очищает воздух от выхлопных газов, поэтому это дерево пользуется популярностью в городах. Однако, по мнению фармацевтов, медпрепараты, которые изготавливаются на основе таких каштанов, никакой угрозы для здоровья не несут, ведь все их компоненты проходят тщательную проверку. Поэтому такие каштаны можно использовать в фармацевтике.

Напомним, киевские каштаны заменят на платаны.

Источник: УНН
Теги: Киев, деньги, сырье
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