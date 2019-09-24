Под Киевом произошло масштабное ДТП

КИЕВ. 24 сентября. УНН. На кольцевой дороге города Бровары Киевской области сегодня утром произошло масштабное ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"ДТП произошло в городе Бровары. Патрульная полиция прибыла на место происшествия и выясняет обстоятельства", - сообщили в пресс-службе.

По информации очевидцев, в аварии столкнулись по меньшей мере семь автомобилей. Водителя одной из машин зажало в салоне.

Напомним, в Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще один получил травмы.