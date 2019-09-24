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Под Киевом произошло масштабное ДТП

Под Киевом произошло масштабное ДТП

КИЕВ. 24 сентября. УНН. На кольцевой дороге города Бровары Киевской области сегодня утром произошло масштабное ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"ДТП произошло в городе Бровары. Патрульная полиция прибыла на место происшествия и выясняет обстоятельства", - сообщили в пресс-службе.

По информации очевидцев, в аварии столкнулись по меньшей мере семь автомобилей. Водителя одной из машин зажало в салоне.

Напомним, в Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще один получил травмы.

Источник: УНН
Теги: ДТП, полиция, Киевская область
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