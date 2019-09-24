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В Польше неизвестные жестоко избили украинского студента

В Польше неизвестные жестоко избили украинского студента

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В польском городе Жоры пятеро неизвестных мужчин жестоко избили украинского студента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное отделение полиции.

“19-летнего гражданина Украины жестоко избили пятеро преступников. К счастью, двое других мужчин нашли его на тротуаре без сознания, и оказали помощь”, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел между 21.00 и 22.00 в субботу, 21 сентября, на улице Рыбницкая. Как сообщил полиции пострадавший — на него напали пятеро мужчин. Один из них сразу спросил о гражданстве, и когда парень подтвердил, что он из Украины, мужчины бросились на него.

По информации полиции, парня продолжали бить ногами, даже после того, как он потерял сознание. Когда он пришел в себя — преступники уже скрылись с места событий.

19-летнему студенту оказали помощь неравнодушные граждане, вызвав скорую помощь.

Его транспортировали в больницу, где оказали медицинскую помощь, и только на второй день парень смог сообщить правоохранителям об инциденте.

Полиция официально объявила нападающих в розыск.

Напомним, летом во Вроцлаве местная власть остановила акцию националистов из антиукраинские лозунги.

Источник: УНН
Теги: Польша, полиция
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