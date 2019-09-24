Нафтогаз увеличил объемы закачки газа в ПХГ на 26%

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Группа Нафтогаз за шесть месяцев этого года нарастила объемы закачки газа в ПХГ на 1 млрд куб. м или на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

"Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Группа Нафтогаз наращивает объемы закачки газа в ПХГ. За 6 месяцев 2019 года объем закачки природного газа по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 1 млрд куб. м или на 26%", - говорится в сообщении.

В то же время указано, что общий объем отбора газа из ПХГ по результатам 6 месяцев этого года составил 5,2 млрд куб. м, что на 2,1 млрд куб. м или на 29% меньше, чем за 6 месяцев 2018 года. "Значительные объемы отбора газа из газохранилищ в 2018 году были вызваны повышением спроса потребителей на газ в конце отопительного сезона 2017/2018 годов в результате ухудшения погодных условий и снижения давления природного газа в ГТС со стороны России", - сообщили в компании.

Результат сегмента хранения природного газа Группы Нафтогаз за 6 месяцев 2019 года, как отмечается, улучшилось на 1 млрд грн за счет изменения тарифа на хранение газа, но как и в первом полугодии 2018-го деятельность по хранению природного газа остается убыточной, а результат сегмента составляет - 0,1 млрд грн.

Напомним, Нафтогаз за полгода нарастил транзит газа на 6%.