Эксперт: производителями биометрических паспортов должно заняться НАБУ

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Использование в биометрических паспортов Украина защитных голографических элементов, изготовленных за рубежом, грубо нарушает законы Украины и этим вопросом должен заняться НАБУ. Такое мнение в эфире телеканала “Прямой” заявила журналистка Янина Соколовская.

“О борьбе с коррупцией, во время подготовки к эфиру мне попало на глаза несколько журналистских расследований в отношении полиграфкомбината „Украина“. Оказывается бывший председатель этого комбината Максим Степанов и нынешний руководитель Юрий Онищенко в свою офшорку бросают по одному евро с каждого нашего паспорта и из каждой ID-карты, так получается что эта голограмка карты Украины на паспорте и эта голограмка трезубца на ID-карте они, то так получилось, что является частной собственностью этих господ и 3 млрд гривен за последние годы они, как подсчитали журналисты, „наскидывали“ и у меня вопрос, где НАБУ в этой ситуации?”, — заявила эксперт.

Янина Соколовская заявила, что указанная Степанович в декларации фирма и оффшорная компания, о которых идет речь, размещенные в Эстонии по одному адресу.

“Люди даже не пытаются что-то скрыть. Люди понимают, что НАБУ никуда не придет и ничего не будет делать. Мне сейчас надо идти делать новый загранпаспорт и я понимаю, что мне „Эврика“ нужно отдать на офшорку определенных господ. Возможно, я ошибаюсь и, возможно, НАБУ также умеет читать и уже расследует о чем пишут журналисты”, — утверждает она. По словам Соколовской, такие голограммы в паспорте, является собственностью Украины.

В Законе Украины “О Едином государственном демографическом реестре” говорится, что паспорт гражданина Украины и паспорте гражданина Украины для выезда за границу — это собственность Украины. Поэтому принадлежность иностранным или отечественным коммерческим компаниям любых прав интеллектуальной собственности на защитные элементы или другие составляющие этих документов по закону — недопустимы.

В нарушение закона обратил внимание и ветеран АТО Дмитрий Калинчук. По его словам, использование голографических элементов, изготовленных за рубежом, является нарушением Закона о “О государственной тайне”, согласно которому сведения о средствах защиты, технологии и материалы, которыми реализуется защиту бланков документов, удостоверяющих личность или подтверждающих гражданство Украины по бесконтактным электронным носителем, составляет государственную тайну. Разглашение государственной тайны может нанести ущерб национальной безопасности Украины и поэтому все перечисленные сведения охраняет государство.

“Иностранная фирма не может разрабатывать или обладать этими сведениями. Степанов, Соколюк и Онищенко не знать этого не могли. Неужели для них оффшорные интересы важнее, чем национальные?”, - пишет Дмитрий Калинчук.