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Экс-руководителя завода порошковой металлургии уличили в нанесении ущерба бюджету на сумму 700 тысяч гривен

Экс-руководителя завода порошковой металлургии уличили в нанесении ущерба бюджету на сумму 700 тысяч гривен

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Экс-руководителя государственного предприятия "Завод порошковой металлургии" уличили в злоупотреблении служебным положением. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, директор госпредприятия, будучи в должности, неоднократно закупал для завода непригодное для эксплуатации оборудование по завышенным ценам. По заключению экспертизы, своими действиями чиновник нанес ущерб на 700 тысяч гривен уникальном предприятию, которое, в частности, предоставляет услуги военно-промышленному комплексу Украины.

Сейчас бывшему директору ГП "Завод порошковой металлургии" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-центре добавили, что разоблачение злоумышленника осуществлялось Главным следственным управлением и Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с ГБР разоблачила должностных лиц Министерства внутренних дел на сделках с залоговой недвижимостью ведомства.

Источник: УНН
Теги: СБУ, ущерб, завод
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