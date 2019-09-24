Сербского дальнобойщика на границе поймали с 50 кг смеси для кальянов

КИЕВ. 24 сентября. УНН. На границе Украины с Румынией обнаружили водителя из Сербии, который пытался скрыть 51 упаковку смеси для кальянов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что 51 килограмм смеси для кальяна обнаружили пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками в пункте пропуска "Дьяково".

"На границе с Румынией во время углубленного осмотра грузовика марки Iveco, которым 44-летний гражданин Сербии с грузом каучука следовал на выезд из Украины, общая обзорная группа обнаружила 51 упаковку курительной смеси. Иностранец попытался скрыть контрабандное курево в кабине водителя, упаковав ним конструктивные полости под обшивкой и в панели приборов", - говорится в сообщении.

По данным пограничной службы, обнаруженный товар правоохранители изъяли. Кроме этого, мужчина потерял и тягач сербской регистрации, сумма оценки которого составила почти 690 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что в порту на границе Украины и Румынии вскоре могут появиться российские инвесторы.