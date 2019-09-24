Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 сентября 2019 13:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3090
Версия для печати

Делегация Рады планирует вместе с Францией искать пути преодоления кризиса в ПАСЕ

Делегация Рады планирует вместе с Францией искать пути преодоления кризиса в ПАСЕ

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Делегация Верховной Рады планирует вместе с Францией искать пути возвращения доверия Парламентской Ассамблеи Совета Европы и преодоления кризиса Совета Европы из-за позиции относительно России. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины, передает УНН.

"Делегация Верховной Рады Украины в ПАСЕ обращается к Франции, председательствующей в Комитете министров Совета Европы, с предложением инициировать консультации с участием президента Французской республики Эмануэля Макрона и всех заинтересованных сторон для широкого обсуждения путей возвращения доверия Совету Европы, а также нравственного кризиса СЕ, возникшего в результате добровольного и безосновательного отказа Комитета министров и Ассамблеи настаивать на соблюдении Россией принципов и стандартов Совета Европы", - отметили в пресс-службе.

При этом делегация сообщила, что будет также проводить консультации по этому вопросу с партнерами по Ассамблеи. Она также планирует обратиться к делегациям государств-членов Совета Европы с призывом провести расширенные консультации относительно последствий безусловного возвращения РФ в ПАСЕ и разработки эффективных механизмов ответственности государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права.

Напомним, делегация Верховной Рады Украины заявила, что не будет принимать участие в осенней части сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, таким образом реагируя на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюции.

Источник: УНН
Теги: ПАСЕ, Франция, Верховная Рада, Совет Европы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.