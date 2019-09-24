Рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-нардепу Колесникову назначили на 1 октября

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Днепровский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу прокуратуры на меру пресечения экс-нардепу Дмитрию Колесникову 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

“1 октября 2019 в 10.00 в Днепровском апелляционном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры Днепропетровской области на решение Октябрьского районного суда г. Днепропетровская, которым для бывшего председателя Агентства госимущества (экс-нардепа) избрана мера пресечения в виде личного поручительства”, — указано в сообщении .

Стоит добавить, что бывший председатель Агентства госимущества подозревается в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 УК Украины).

Следствием установлено, что чиновник совершил незаконные действия, в результате которых стало возможным отчуждение объектов недвижимости — производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия “Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки” в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м. Так, он подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещения из перечня имущества указанного предприятия, что сделало возможным их незаконную приватизацию и отчуждение, вызвав убытки более чем 16 млн. грн.

Прокуратура настаивает на избрании указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как писал УНН, апелляцию на меру пресечения Вилкула рассмотрят также 1 октября.