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Президент подписал закон об обороне государства

Президент подписал закон об обороне государства

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал ЗУ “О внесении изменений в закон Украины ”Об обороне Украины" относительно организации обороны государства, сообщает УНН.

Законом предусматривается введение плана обороны Украины.

План обороны Украины предлагается определить как "совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мер государства по подготовке к вооруженной защиты и ее защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта".

Согласно законодательным изменениям, план обороны Украины утверждает Президент Украины по представлению Кабмина.

Документ был одобрен Верховной Радой Украины 20 сентября.

Источник: УНН
Теги: оборона, Президент, Владимир Зеленский
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