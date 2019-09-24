НКРЭКУ утвердила новый тариф на электроэнергию для поставщика "последней надежды"

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила тариф на электроэнергию для поставщика "последней надежды" на 4-й квартал текущего года. Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ, передает корреспондент УНН.

Согласно принятому постановлению об установлении тарифа на услуги поставщика "последней надежды" на 4-й квартал 2019 года, уровень тарифа составляет 373,77 грн/МВт∙ч (без учета налога на добавленную стоимость).

Постановление также предусматривает, что тариф вступит в силу 1 октября 2019 года.

Напомним, благодаря снижению НКРЭКУ тарифа Укрэнерго почти на 20 копеек, до 11,6 копеек за кВт в час, приведет к снижению тарифа для бытовых потребителей почти на столько же.