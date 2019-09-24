Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 сентября 2019 13:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
2730
Версия для печати

НКРЭКУ утвердила новый тариф на электроэнергию для поставщика "последней надежды"

НКРЭКУ утвердила новый тариф на электроэнергию для поставщика "последней надежды"

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила тариф на электроэнергию для поставщика "последней надежды" на 4-й квартал текущего года. Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ, передает корреспондент УНН.

Согласно принятому постановлению об установлении тарифа на услуги поставщика "последней надежды" на 4-й квартал 2019 года, уровень тарифа составляет 373,77 грн/МВт∙ч (без учета налога на добавленную стоимость).

Постановление также предусматривает, что тариф вступит в силу 1 октября 2019 года.

Напомним, благодаря снижению НКРЭКУ тарифа Укрэнерго почти на 20 копеек, до 11,6 копеек за кВт в час, приведет к снижению тарифа для бытовых потребителей почти на столько же.

Источник: УНН
Теги: тарифы, НКРЭКУ, электроэнергия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.