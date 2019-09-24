В Австралии от голода умирают летучие мыши

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Из-за засухи в Австралии большое количество летучих мышей были сильно истощены или умерли от голода, сообщает УНН со ссылкой на Associated France Press.

"По словам лиц, осуществляющих уход за дикой природой и окружающей средой в Австралии, большое количество летучих мышей были серьезно истощены или умерли от голода в результате длительной засухи, которая нанесла ущерб их продуктам питания", - говорится в сообщении.

Сообщается, что волонтеры нашли сотни мертвых летучих мышей в Голд-Косте. Ранее были случаи голода у летучих мышей, но это называют самым массовым.

"Мы можем ожидать ухудшения ситуации. Изменения климата усиливают засуху и затрудняют выживание летучих мышей", - сказала волонтер Эшли Фрейзер.

Указано, что некоторые виды летучих мышей являются основным опылителей эвкалиптовых деревьев, которыми питаются коалы. Истощенные животные должны пройти тяжелую семинедельную реабилитацию. При этом, их не смогут выпустить на волю, пока там не будет еды.

Напомним, в Австралии велосипедист погиб в ДТП из-за нападения сороки.