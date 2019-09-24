Высший антикорсуд начал рассмотрение дела Ефремова о "диктаторских законах"

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины во вторник начал рассмотрение дела экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измене, о принятии так называемых “законов 16 января”, пишет УНН.

Так, заседание проходит в уголовном производстве, обвиняемыми в котором есть Ефремов, бывший нардеп от Партии регионов Александр Стоян и екснардеп от Компартии Сергей Гордиенко.

Ефремова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 27 и 366 (пособничество в служебном подлоге) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, по словам защиты, Высший антикорсуд не может рассматривать уголовное производство по Ефремова, а Соломенский суд по процедуре должен направить дело в Киевский апелляционный суд, тот — в Верховный суд. После этого, утверждает защита, уголовная палата Верховного суда должна определиться с подсудностью производства.

После этого коллегия судей удалилась в совещательную для рассмотрения соответствующего ходатайства. Решение должно быть объявлено в 13:00.

Напомним, 19 сентября Старобельский районный суд Луганской области изменил меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство бывшему народному депутату Александру Ефремову, которого обвиняют в государственной измене.

Как сообщал УНН, экс-руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений по трем статьям, а именно: в завладении имуществом “Луганскуголь” путем злоупотребления служебным положением по ст 191 УК ч. 5; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушении конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий по статье 110 ч.3 УК; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации “ЛНР” по ст 258-3 ч. 1 УК.