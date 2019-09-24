Зеленский ветировал закон о ВСК Рады с нормами об импичменте

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой 8 созыва закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", сообщает УНН.

Проект Закона о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины № 1098, принятый ВР 8 созыва в июне 2019 года.

Согласно нормам документа, специальная временная следственная комиссия Верховной Рады должна формироваться из нардепов, спецпрокурора и спецследователей. Нормой, которая вызвала дискуссию, была возможность комиссии проводить расследование обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.

Как писал УНН, изменения в закон о приватизации имущества опубликовали.