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Зеленский ветировал закон о ВСК Рады с нормами об импичменте

Зеленский ветировал закон о ВСК Рады с нормами об импичменте

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой 8 созыва закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", сообщает УНН.

Проект Закона о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины № 1098, принятый ВР 8 созыва в июне 2019 года.

Согласно нормам документа, специальная временная следственная комиссия Верховной Рады должна формироваться из нардепов, спецпрокурора и спецследователей. Нормой, которая вызвала дискуссию, была возможность комиссии проводить расследование обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.

Как писал УНН, изменения в закон о приватизации имущества опубликовали.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСК ВР, Владимир Зеленский
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