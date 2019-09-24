В Виннице строитель разбился во время ремонта крыши торгового центра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Виннице строитель упал с крыши во время выполнения строительных работ в торговом центре. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области, передает УНН.

“23 сентября в областном центре во время выполнения строительных работ на территории торгового центра травмы несовместимые с жизнью получил 57-летний мужчина. Предварительно установлено, что потерпевший упал с крыши торгового центра во время выполнения строительных работ. От полученных повреждений Винничанин погиб на месте происшествия еще до приезда врачей”, — говорится в сообщении.

Указано, что Винницким отделом полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью), за что предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

“В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины, на каких основаниях он работал на территории торгового центра и кто отвечал за соблюдение правил личной безопасности работников”, — сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве на строительстве погиб рабочий.