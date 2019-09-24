Данилюк рассказал о "новой концепции" развития на востоке Украины

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Киев настроен начать международный план экономического восстановления восточных территорий Украины, которые находятся под контролем украинского государства на линии фронта с так называемыми “ДНР” и “ЛНР”, которых поддерживает Россия. Об этом в интервью ведущей испанской газете El Pais рассказал Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, передает УНН.

“Донбасс следует рассматривать не как проблему, а как место, где Украина имеет максимально сфокусировать собственные ресурсы на реформах. Конечно, воплотить их в жизнь довольно трудно, но мы должны сделать это. Мы должны сконцентрировать финансовые ресурсы на востоке Украины. Самое главное — создать критическую массу. Ибо без нее никто не почувствует эффекта”, — отметил Данилюк.

Так, город Мариуполь был выбран для запуска плана восстановления Восточной Украины, где в октябре состоится форум инвесторов. Мариуполь находится близко к линии фронта, на территории, “где проживает большое количество внутренне перемещенных лиц, также малый и средний бизнес, который недостаточно развит, потому что у людей мало денег”, рассказал секретарь СНБО.

По его словам, в этом регионе “перспективы открытия бизнеса являются рисковыми в случае, если передовая линия неожиданно изменится, и это заставляет выехать оттуда как можно дальше”.

“Армия придает особую атмосферу этому месту через свое присутствие, ведь военная техника разрушает дороги, и нет стимула их строить, если война будет продолжаться. Кроме того, существует влияние России, создает постоянное чувство угрозы”, — добавил он.

Будучи сторонником идеи “кардинально изменить это все”, Данилюк предлагает “новую концепцию” развития восточных регионов. На Востоке, по его словам, должны заработать “новые больницы” и “новые школы”, чтобы “Донбасс стал лицом реформ” в медицине и образовании.

“Мы также должны создать условия для развития бизнеса, разработав соответствующий пакет мер по стимулированию малого и среднего бизнеса, прежде всего, создать инфраструктуру и построить дороги, перенести туда „колл-центры“ как часть решения”, — рассказал он.

Секретарь СНБО рассчитывает на участие международных организаций, таких как Всемирный банк с его структурами, как, например, Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), кроме того, необходимо привлекать и местные бюджеты, убежден он.

“Мы должны это сделать сейчас. Я передал эту концепцию правительства”, — говорит он. Среди проектов, озвученных недавно Президентом Зеленским, есть планы по ирригации для юга Украины и создание Центра высоких технологий в Харькове.

Как сообщал УНН, Данилюк обсудил с делегацией Канады реформ силовых органов Украины.