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Свитолина победила в стартовой игре турнира в Ухане

Свитолина победила в стартовой игре турнира в Ухане

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина со второго круга начала борьбу за титул на турнире WTA Premier 5 с призовым фондом 2, 828 млн. долл. в Ухане (Китай), передает УНН.

В матче второго круга украинка, посеянная на турнире под третьим номером, обыграла экс-первую ракетку мира победительницу двух турниров “Большого Шлема” испанку Мугуруса — 7:5, 6:2.

Примечательно, что счет в очных противостояний теннисисток стал 7:4 в пользу нашей соотечественницы.

В следующем круге украинка сыграет против россиянки Светланы Кузнецовой. Свитолина ведет в статистике матчей с россиянкой 2:1.

Отметим, что действующая чемпионка соревнований белоруска Арина Соболенко уже выиграла два матча и пробилась в 1/8 финала. Зато 11 сеяная соревнований Кербер вылетела с первого круга соревнований.

Источник: УНН
Теги: теннис
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