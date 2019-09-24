В правительстве прокомментировали слова Верещук относительно НАТО

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В правительстве прокомментировали информацию о высказываниях представителя правительства в парламенте, народного депутата Ирины Верещук в эфире одного из телеканалов относительно НАТО, указав, что ее слова были неправильно трактованы рядом медиа, а стратегический курс Украины в ЕС и НАТО закреплен в Конституции и остается неизменным. Об этом УНН сообщили в пресс-службе правительства.

"Сообщаем, что слова Ирины Верещук были некорректно трактованы рядом СМИ. Стратегический курс Украины в ЕС и НАТО закреплен в Конституции и остается неизменным", - отметили в правительстве.

Как указано, стратегическая готовность НАТО принять Украину также подтверждена в Декларации Бухарестского саммита 2008 года, где прямо указано, что Украина станет членом НАТО.

"Конечно, международный вооруженный конфликт на Востоке по многим позициям затрудняет для Украины интеграцию в НАТО. Мы также понимаем, что установление мира в Украине очень во многом зависит от руководства России. Именно это имелось в виду", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Кабмина.

При этом в заявлении отмечается, что "так же многое зависит и от нас самих, ведь Украина будет реальным кандидатом на членство в НАТО только при условии серьезного прогресса в реформах: успешного преодоления коррупции, обеспечения надлежащего управления, прозрачности, соблюдения прав человека и гендерного равенства, реформирования уголовного правосудия, судебной реформы".

"Именно это имела в виду Ирина Верещук, когда приводила примеры других стран относительно процесса их вступления в НАТО. Наконец, Ирина Верещук лично опровергла ранее распространенную искаженную информацию", - подытожили в правительстве.

Добавим, оценка Ирины Верещук в интервью перспектив интеграции Украины в НАТО вызвала бурную реакцию. Позже она в комментарии СМИ отметила, что все, что она сказала в своем интервью - это то, что мы должны быть реалистами в отношении НАТО.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что курс на членство в ЕС и НАТО, прописанный в Конституции Украины, останется неизменным.