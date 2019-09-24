Между Украиной и Румынией запустили паром

КИЕВ. 24 сентября. УНН. На границе с Румынией начал работать пункт пропуска "Орловка" для паромного сообщения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка" начал работу в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

Первых 20 пассажиров и три транспортных средства пропустили через государственную границу вчера пограничники Измаильского отряда во время тестового испытания работы паромного комплекса "Орловка".

Сообщается, что оформление лиц и транспортных средств прошло в заявленные сроки и без технических задержек. При осуществлении контрольных мероприятий пограничники еще раз протестировали работу технических средств, а также проверили организацию взаимодействия с сотрудниками контролирующих служб и паромного комплекса.

Напомним, что решение об открытии пункта пропуска на границе с Румынией было принято Кабинетом министров Украины 10 апреля 2019 года. Целью создания пункта было налаживание паромного, пассажирского и грузового сообщения между Орловкой и населенным пунктом Исакча в Румынии.