Регистрация | Вход |
USD: 24,33 -0,1054  EUR: 26,72 -0,2258 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 сентября 2019 14:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
1245
Версия для печати

Между Украиной и Румынией запустили паром

Между Украиной и Румынией запустили паром

фотогалерея

КИЕВ. 24 сентября. УНН. На границе с Румынией начал работать пункт пропуска "Орловка" для паромного сообщения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка" начал работу в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

Первых 20 пассажиров и три транспортных средства пропустили через государственную границу вчера пограничники Измаильского отряда во время тестового испытания работы паромного комплекса "Орловка".

Сообщается, что оформление лиц и транспортных средств прошло в заявленные сроки и без технических задержек. При осуществлении контрольных мероприятий пограничники еще раз протестировали работу технических средств, а также проверили организацию взаимодействия с сотрудниками контролирующих служб и паромного комплекса.

Напомним, что решение об открытии пункта пропуска на границе с Румынией было принято Кабинетом министров Украины 10 апреля 2019 года. Целью создания пункта было налаживание паромного, пассажирского и грузового сообщения между Орловкой и населенным пунктом Исакча в Румынии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Румыния, паром
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.