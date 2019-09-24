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Долг Газпрома перед Нафтогазом вырос на 257 млн долларов - отчет

Долг Газпрома перед Нафтогазом вырос на 257 млн долларов - отчет

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Долг российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" в виде пени, начисляемой на просрочку выплаты российской компанией в 2 560 миллионов долларов США в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, по состоянию на 30 июня текущего года составил 2 817 миллионов долларов США. Об этом свидетельствует сокращенное консолидированная промежуточная финансовая отчетность Нафтогаза за первое полугодие, передает УНН.

Так, сообщается, что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по Арбитражному производству по транзиту газа, которым, помимо прочего, удовлетворил требования компании о возмещении убытков, причиненных нарушением Газпромом обязательств по минимальным объемам транзита газа в 2009-2017 годах.

“В результате Трибунал приговорил взыскать с Газпрома в пользу Компании 4 674 миллиона долларов США в качестве компенсации за причиненный ущерб. Также Суд осуществил зачет встречных требований сторон, удовлетворенных в рамках Арбитражного производства по купле-продаже газа и Арбитражного производства по транзиту газа, поддержав соответствующее требование компании. Как следствие, Суд назначил нетто сумму, которую Газпром должен заплатить в пользу Нафтогаза в размере 2 560 миллионов долларов США”, — говорится в отчетности.

Отмечается, что за эту сумму также начисляется пеня за просрочку платежа.

“По состоянию на 30 июня 2019 года, нетто сумма, которую Газпром должен заплатить в пользу Компании после проведения взаимозачета, составляет 2 817 млн долларов США, включая проценты”, — отметили в компании.

В “Нафтогазе” отметили, что по состоянию на дату утверждения сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности, эта сумма не была погашена.

Как сообщал УНН, “Газпром” инициировал новый арбитраж против “Нафтогаза”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз
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