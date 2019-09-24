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Нафтогаз начал импорт дизтоплива для продажи в Украине

Нафтогаз начал импорт дизтоплива для продажи в Украине

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Группа Нафтогаз начала импорт нефтепродуктов для продажи на украинском рынке. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

"Группа Нафтогаз впервые импортировала из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке", - говорится в сообщении.

"В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства. В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга", - отметил руководитель дивизиона "Нефть" Группы Нафтогаз Николай Гавриленко.

За счет реализации импортного дизтоплива Группа Нафтогаз, как отмечается, увеличит свои продажи этой продукции в сентябре более чем вдвое. "Это окажет позитивное влияние на рынок, учитывая дефицит дизтоплива в Украине в сентябре-октябре", - добавили в компании.

Также указано, что Группа Нафтогаз производит до 10 тыс. тонн дизельного топлива в месяц. При этом собственное потребление предприятий группы составляет около половины от этого объема. "Раньше группа Нафтогаз импортировала исключительно продукты для переработки на собственных мощностях", - добавили в компании.

Ранее Нафтогаз начал импорт электроэнергии из Беларуси.

Источник: УНН
Теги: Нафтогаз, импорт, дизельное топливо
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