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Сенцов едет в Европу рассказывать об украинских политзаключенных в России

Сенцов едет в Европу рассказывать об украинских политзаключенных в России

Олег Сенцов

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Освобожденный из России украинский режиссер Олег Сенцов планирует посетить европейские страны и рассказывать людям о политзаключенных, которые остаются в России. Об этом он сообщил в интервью Крым.Реалии, передает УНН.

"Глобально я буду делать все, что в моих силах для освобождения наших ребят. В узком смысле своей работы, борьбы и в широком - до тех пор, пока от нас Россия, как сказал Подервянский, но он сказал немного грубо, не отстанет" - сказал Сенцов.

По его словам, он хочет использовать свою медийность, чтобы помочь заключенным украинцам выйти из российских тюрем.

"Сейчас пока у меня есть мое имя и мой голос, и сейчас я это делаю. Я послезавтра (25 сентября - ред.) еду в Берлин и буду встречаться с людьми. Я еду 1 октября в Страсбург, и у меня еще поездки - Лондон, Европа и многое другое. Я и здесь встречаюсь. Я не очень это афиширую", - сказал Сенцов.

Ранее УНН сообщал, что освобожденный украинский режиссер и писатель из Крыма Олег Сенцов готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради "освобождения украинских политзаключенных".

Источник: УНН
Теги: Россия, Олег Сенцов, Европа, политзаключенные
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