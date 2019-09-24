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В Харькове и Одессе эвакуируют два суда из-за угрозы взрыва

В Харькове и Одессе эвакуируют два суда из-за угрозы взрыва

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Киевский районный суд Одессы и Харьковский апелляционный суд "заминировали". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщения пресс-служб судов.

"Сегодня, примерно в 15:20, поступило сообщение о заминировании здания Киевского районного суда города Одессы", - отметили в суде.

В настоящее время проводится эвакуация сотрудников и посетителей суда.

"24 сентября 2019 года поступила информация о заминировании здания суда. Харьковский апелляционный суд вынужден временно прекратить свою работу для проведения правоохранительными органами всех необходимых действий", - указали в суде.

Сейчас также проводится эвакуация сотрудников и посетителей суда.

Напомним, 20 сентября Киевом прокатилась волна "минирований".

Источник: УНН
Теги: суд, Одесса и Одесская область, минирование, Харьков и Харьковская область
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