В Харькове и Одессе эвакуируют два суда из-за угрозы взрыва

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Киевский районный суд Одессы и Харьковский апелляционный суд "заминировали". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщения пресс-служб судов.

"Сегодня, примерно в 15:20, поступило сообщение о заминировании здания Киевского районного суда города Одессы", - отметили в суде.

В настоящее время проводится эвакуация сотрудников и посетителей суда.

"24 сентября 2019 года поступила информация о заминировании здания суда. Харьковский апелляционный суд вынужден временно прекратить свою работу для проведения правоохранительными органами всех необходимых действий", - указали в суде.

Сейчас также проводится эвакуация сотрудников и посетителей суда.

Напомним, 20 сентября Киевом прокатилась волна "минирований".