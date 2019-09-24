В Киевской области мошенникам-застройщикам объявили о подозрении

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Застройщикам из Ирпеня, которые завладели средствами полторы тысячи граждан, объявили о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"По результатам предварительного расследования двум участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц" , - говорится в сообщении.

Одному из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, местонахождение другого подозреваемого устанавливается.

Также сообщается, что во время досудебного расследования установили, что двое участников преступной группы - застройщик трех жилых комплексов в городе Ирпень и его представитель в период 2014-2018 годов завладели денежными средствами более полутора тысяч граждан - инвесторов строительства. Для достижения своей преступной цели, подозреваемые проводили масштабную рекламную кампанию по поводу реализации комфортного и, главное, доступного жилья в экологически привлекательном пригороде столицы, уверяя в наличии всей разрешительной строительной документации и законности строительства.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители разоблачили организаторов и исполнителей мошеннических схем строительства жилых комплексов в Ирпене Киевской области в более чем 80 млн грн.