Украина накопила в ПХГ рекордные 20 млрд куб. м газа

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В украинских ПХГ накоплено рекордные 20 млрд кубометров газа - максимум запасов за последние девять лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба АО "Укртрансгаз".

"В подземных хранилищах Укртрансгаза уже накоплено 20,0 млрд куб. м газа в текущем году. Это на 26%, или на 4,1 млрд куб. м, больше, чем в прошлом году. И еще этот показатель - исторический максимум запасов газа в ПХГ за последние девять лет", - сообщили в компании.

К концу сезона закачки газа в ПХГ, который продолжается до середины октября, Укртрансгаз, как сказано, планирует накопить еще около полумиллиарда кубометров голубого топлива.

"Такие запасы газа в ПХГ, а также объемы добычи украинского газа и импорта из стран Евросоюза позволяют пока утверждать, что Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019/2020", - указали в компании.

Также сообщается, что всего за 2018 год Украина использовала 28,5 млрд куб. м газа. За 2019 год на 1 сентября Украина использовала 16,7 млрд куб. м голубого топлива, что на 8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Напомним, Нафтогаз увеличил объемы закачки газа в ПХГ на 26%.