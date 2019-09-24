В Киеве сообщили о проблемах перед началом отопительного сезона

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Из-за отсутствия кворума КГГА перед началом отопительного сезона остался ряд нерешенных проблем. Об этом сообщил на своей странице в Fаcebook заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

"На прошлой неделе Киевский городской совет в очередной раз не смог собрать кворум для проведения очередного заседания. Нерешенным является вопрос приобретения необходимых объемов газа и мазута на весь зимний период для предприятия "Киевтеплоэнерго". От этого зависит будет ли тепло в наших домах зимой", - написал Пантелеев.

На финальной стадии, но требует дофинансирования, долгожданный проект переключения 20-ти домов и школы от ведомственных котельных к городским сетям на Татарке. Приостановлена компенсация жителям кредитов ЖСК и ОСМД на проекты по энергосбережению, которые уже реализованы.

"Нерешенным остается вопрос погашения задолженности по заработной плате работникам транспортной сферы", - сообщил Петр Пантелеев.

Также чиновник написал, что эти проблемы в КГГА вынуждены решать в нештатном режиме.

Ранее УНН сообщал, что в Киеве пока не планируют начинать отопительный сезон.