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Князев: полиция имеет доступ к 18,3 тыс. камер по Украине

Князев: полиция имеет доступ к 18,3 тыс. камер по Украине

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Национальная полиция Украина имеет доступ к 18 300 камер по территории государства. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"Мы активно внедряем комплексную систему видеонаблюдения в нашем государстве. В целом мы имеем доступ к 18 300 камер, из которых почти 2000 это ведомственные - приобрели за свои средства и ими пользуемся", - сказал Князев.

По его словам, видеоинфомация и видеоаналитика дает возможность раскрывать правонарушения по горячим следам.

Напомним, в Национальной полиции Украины началась замена руководящего состава - с должностей уже уволены двое заместителей главы ведомства Сергея Князева.

Источник: УНН
Теги: Украина, Национальная полиция, видеокамеры, Сергей Князев
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