Регистрация | Вход |
USD: 24,33 -0,1054  EUR: 26,72 -0,2258 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 сентября 2019 17:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
7905
Версия для печати

До декабря полицейские получат более тысячи квартир - Князев

До декабря полицейские получат более тысячи квартир - Князев

Сергей Князев

КИЕВ. 24 веренся. УНН. В Национальной полиции Украины амбициозный план - до декабря полицейские должны получить 1100 квартир. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"Если две недели назад мы отчитывались, что мы почти 400 квартир приобрели, то до декабря амбициозный план - 1100 квартир полицейские получат. Думаю, на следующий год будет не менее качественная поддержка полицейских", - сказал Князев.

Напомним, 29 августа было опубликовано изменения в постановление, согласно которому полицейские будут получать две соцпомощи с нового года.

Источник: УНН
Теги: полиция, квартиры, Сергей Князев
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.